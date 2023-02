Nach Streit mit dem „Ex“: Frau verprügelt Polizist

Zu einem heftigen Streit ist es am Montag gegen 22.45 Uhr in einem Lokal in Wien-Ottakring zwischen einem ehemaligen Pärchen gekommen. Als die Polizei vor Ort eintraf, um den Streit der beiden stark Alkoholisierten zu schlichten, richtete sich die Aggression der 37-jährigen Frau plötzliche gegen die Beamten.