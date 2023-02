Fashion aus Oberösterreich am „Ball der Bälle“

Der kleine Unterschied

Wolfsteiner schildert augenzwinkernd den Unterschied zwischen weiblichen und männlichen Kunden: „Eine Dame geht drei Mal an einem Stoff vorbei, dann sagt sie: ’Den will ich für mein Ballkleid haben.’“ Die Designerin verwandelt diesen vagen Wunsch anschließend in ein kostbares Einzelstück. „Männer dagegen meinen: ’Ich will etwas anderes!“ Erst im Gespräch entstehen gewagte Modelle für Anzüge oder Mäntel, oft aus unerwarteten Material, etwa Rauleder oder Vikunja-Wollstoff.