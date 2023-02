Über 600 Raser-Anzeigen in Wien an einem Tag

Lauter Auspuff, aber kein Führerschein dahinter

Ebenfalls am Währinger Gürtel wurde ein 23-Jähriger festgenommen, der fünf Personen dabei hatte. Der Lenker sei aggressiv geworden, als aufgrund technischer Mängel am Auto die Kennzeichen abgenommen werden sollten. Ein anderer Wagen wurde angehalten, weil er „immens laute“ Auspuffgeräusche aufwies, so Dittrich. Einen Führerschein hatte der 23-jährige Lenker allerdings nicht. Der 19-jährige Beifahrer wurde festgenommen - wegen offener Strafen in Höhe von fast 8500 Euro.