Frontalcrash auf A9: Geisterfahrer in Lebensgefahr

Ein unglücklicher Montag auf der A9 in der Obersteiermark: Nach einem schweren Unfall in Mautern musste der Hubschrauber in Rottenmann erneut ausrücken. Ein Geisterfahrer krachte frontal in ein anderes Fahrzeug, wurde lebensgefährlich verletzt. Auch der andere Lenker trug schwere Verletzungen davon.