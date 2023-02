Russland baut Befestigungen in der Südukraine aus

Russland verstärkt weiterhin seine Verteidigungsstellungen in besetzten Regionen in der Ukraine. Vor allem in der südukrainischen Oblast Saporischschja seien Anfang Februar Defensivanlagen ausgebaut worden, teilte das Verteidigungsministerium in London am Montag in seinem täglichen Geheimdienst-Update mit. Ein ukrainischer Durchbruch in dem Gebiet hätte für die Invasoren fatale Folgen.