13 Grad am Valentinstag, danach folgt Kaltfront

Wolkenloses und sehr sonniges Wetter erwartet uns am Dienstag zum Tag der Liebe. Nur im Donautal und in einigen inneralpinen Becken und Tälern können am Vormittag vereinzelt Nebelfelder auftreten. In der Früh werden zwar höchstens 3 Grad erreicht, bis zum Nachmittag steigen die Temperaturen dann aber auf milde 13 Grad.