In Gedanken ganz weit weg von Meribel

Vor der Siegerehrung gab es eine Schweigeminute für die am Mittwoch im Alter von nur 37 Jahren viel zu früh an Krebs verstorbene Elena Fanchini. Die gestern, nur eine halbe Stunde vor dem Abfahrtsstart, in ihrer Heimat zu Grabe getragen wurde. Fernab von Méribel, fernab von ihrenlangjährigen Ski-Weggefährtinnen, ihren Freundinnen. In Gedanken waren Sofia Goggia & Co. bei Fanchini. Was das enttäuschende Resultat in der Abfahrt erklärt, relativiert. „Natürlich ist es schade, dass es nicht gereicht hat“, meint Topfavoritin Goggia, die kurz vor dem Ziel einfädelte, weiter auf ihren ersten WM-Titelwarten muss. „Aber es gibt Wichtigeres im Leben - Skifahren ist nicht alles. In Gedanken sind wir alle bei Elena und ihrer Familie.“