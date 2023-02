Gold-Favoritin Goggia sorgt für Schrecksekunde

Die Gold-Serie Italiens ist in Meribel gerissen! Auch, weil Goggia es nicht fehlerfrei ins Ziel geschafft hat. Mit der Nummer elf ging die vierfache Saisonsiegerin ins Rennen, war zeitlich voll dabei, legte am Ende sogar die beste Zwischenzeit hin, aber bei der Einfahrt in den Zielhang verlor sie die Linie - sie kam zu weit raus - und fädelte mit dem linken Ski bei Tor ein.