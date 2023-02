Wolfsberg gegen die WSG Tirol ab 17 Uhr LIVE

Der Wolfsberger AC läutet am Samstag in der Fußball-Bundesliga die Aufholjagd im Kampf um das Meister-Play-off ein. Zum Frühjahrsauftakt trifft der Tabellen-Neunte in der 17. Runde in der Lavanttal-Arena auf die WSG Tirol. Die Wattener stehen auf Rang fünf und damit über dem Strich - dort, wo die Kärntner hinmöchten. „Das ist das Ziel“, betonte WAC-Trainer Robin Dutt. Um diesem näher zu kommen, benötigen die „Wölfe“ einen Dreier im Heimspiel.