Drei verwaiste Feldhasen in drei Tagen gefunden

„Anrufen erspart viel Leid und Aufwand“

„Die hilflosen Babys können dann nur noch mit dem Flascherl aufgezogen werden. Was aber Fachwissen, Erfahrung und viel Gefühl erfordert, sonst kann es ganz schnell vorbei sein mit dem jungen Leben“ , so Stadler. Die Chefin der Pfotenhilfe warnt sowohl vor voreiligem Einschreiten als auch Selbstversuchen. „Hasenmütter kommen nur ein bis drei Mal am Tag zum Füttern vorbei, die übrige Zeit sitzt das Baby allein in der Sasse! Sieht hilflos und vielleicht mitleiderregend aus, ist es aber meist nicht. Bitte jedenfalls vorher anrufen, das erspart viel Leid und Aufwand.“