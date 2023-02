Der „Millionenjunge“ und sein steiniger Weg zurück

Seine Karriere hing am seidenen Faden. Gleich zweimal riss sich der hochtalentierte Ousmane Diakite das Kreuzband. Erst als Leihspieler in Altach, dann in St. Gallen. Das Pech klebte dem einstigen Salzburg-Kicker aus Mali an den Schuhen. „Es war eine harte Zeit. Aber man darf sich nie unterkriegen lassen. Auch der Glaube – ich bin Moslem – hat mir sehr geholfen.“