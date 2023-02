„Tierschutz kennt keine Krise!“

Tierliebe kennt keine Krise

Gemeinsam mit den Mitarbeitern und Kunden hat die Initiative „Tierisch engagiert“ erneut bewiesen, dass auch Tierliebe keine Krise kennt. So wurden 2022 mehr als 180.000,- Euro an Tierheime, tiertherapeutische Einrichtungen und den Naturschutz gespendet. Ebenso wurde für flüchtende Menschen mit Haustieren aus der Ukraine schnellstmöglich Hilfe geboten. Dabei wurden die Haustiere der Flüchtlinge mit einer Erstausstattung wie zum Beispiel Transportboxen, Leinen, Maulkörbe und Haustiernahrung versorgt. Zusätzlich dazu spendeten Fressnapf-Kunden über die Futterboxen in den Filialen 192 Tonnen Tierfutter für regionale Tierschutzeinrichtungen.