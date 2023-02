Skiurlauber ins Spital geprügelt: Neue Details!

Zur heftigen Auseinandersetzung war es am Dienstagabend gegen 20.45 Uhr gekommen. Die vier deutschen Urlauber stiegen bei der Talstation der Fisser Bergbahnen in ein Taxi, um in ihre Unterkunft chauffiert zu werden. Als das Taxi schließlich losfahren wollte, sollen sich insgesamt sechs Belgier dem Auto genähert und angeblich zwei Paar Ski aus dem Skikorb genommen haben.