Ski-WM: Super-G der Herren - ab 11.30 Uhr

Vincent Kriechmayr sieht sich vor dem Super-G der Ski-WM in Frankreich nicht als einer der Favoriten. „Favorit bin ich in keiner Disziplin. Im Super-G bin ich Außenseiter“, sagte der Oberösterreicher vor dem Rennen am Donnerstag. Dabei weckt die Strecke L‘Eclipse in puncto Charakteristik bei ihm Erinnerungen an Cortina d‘Ampezzo, wo er vor zwei Jahren zum Doppelweltmeister avancierte. Ein Da capo wollen in erster Linie Marco Odermatt und Aleksander Aamodt Kilde verhindern.