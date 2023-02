Reitgerten direkt aus dem Wienerwald geerntet

Die Tradition geht bis ins 16. Jahrhundert zurück. „Wir übertragen das Hüten dieses Brauchtums an die Jüngsten in unserem Team. Das zeigt in wunderbarer Weise, wie lebendige Geschichte in der Spanischen Hofreitschule weiter besteht“, frohlockt Lipizzaner-Chef Alfred Hudler anlässlich eines besonderen Ausflugs in den Wienerwald bei Pressbaum.