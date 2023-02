Corona: Wien beendet (fast) alle Maßnahmen

So ungewohnt das erste Tragen des neuartigen Mund-Nasen-Schutzes zu Beginn der Pandemie war, so seltsam wird es sich für die meisten ab März anfühlen, in der U-Bahn wieder in fremde Gesichter zu blicken. Der 28. Februar geht jedenfalls in die Geschichte des Wiener Weges im Kampf gegen Corona ein - als der Tag, an dem die meisten Maßnahmen fallen. Diese Regeln gelten ab 28. Februar nicht mehr: Die Maskenpflicht in den Öffis und Apotheke, PCR-Testpflicht für Spitäler und Pflegeheime und die wöchentliche Testpflicht für Mitarbeiter in diesen Einrichtungen. Bei den Wienern bleibt der Jubel über das Ende der Corona-Regeln indes aus. Das und weitere spannende Themen lesen Sie heute in Ihrer „Krone“ und auf krone.at/wien.