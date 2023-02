Voestalpine: Gewinn stieg auf 864 Millionen Euro

Der Voestalpine-Konzern spannt sein Netz über die ganze Welt, ist außerdem auch in vielen Branchen vertreten, wie etwa in der Auto-Industrie, der Logistik, der Bahnbranche und, und, und. Davon profitierte das von Oberösterreich aus agierende Unternehmen auch in den ersten drei Quartalen des Geschäftsjahres 2022/23. Der voestalpine-Konzern steigerte im Vergleich zum Vorjahr seinen Umsatz von 10,5 Milliarden Euro auf 13,6 Milliarden. Das Ergebnis nach Steuern kletterte von 698 Millionen Euro im Vorjahr auf 864 Millionen Euro.