AMS-Osram: Zum Abschied wurde Gewinn halbiert

Das Bekanntwerden seines Abschieds als Vorstandsvorsitzender des steirischen Sensor-Herstellers „AMS Osram“ sorgte in der Vorwoche für einen Paukenschlag: Alexander Everke wird das an der Züricher Börse notierende Unternehmen Ende März verlassen, am Dienstag präsentierte er zum letzten Mal eine Bilanz.