„Es kann so einfach nicht weitergehen“

Feuerwehreinsätze am laufenden Band

Dass es - ähnlich wie in der ebenfalls in Floridsdorf gelegenen Mitterhofergasse und am Donaustädter Rennbahnweg - nicht bei auf einen Feiertag beschränkten Streichen blieb, war den Bewohnern der Siedlung schnell klar. Den ganzen Jänner hindurch kam es, wie auch die Wiener Berufsfeuerwehr auf Anfrage der „Krone“ bestätigte, in der Großfeldsiedlung zu wiederholten Einsätzen wegen brennender Müllinseln. So etwa am 13., 15. sowie am 24. Jänner.