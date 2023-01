Erneut Brandserie in Wien: Anrainer in Angst

„Es ist schon erschreckend. Nachdem es tagelang am Rennbahnweg gebrannt hat, brennt es jetzt schon innerhalb von zehn Tagen in der Großfeldsiedlung das dritte Mal“, erzählt sie besorgt gegenüber der „Krone“. Auch Feuerwehrsprecher Jürgen Figerl bestätigt drei Einsätze in der jüngeren Vergangenheit. Jeweils im Löscheinsatz sei man am 13., 15. und 24. Jänner gestanden. „Wir waren an diesen drei Tagen je eine halbe Stunde im Einsatz. Es haben jeweils Müllinseln gebrannt“, so Figerl.