IS-Kämpfer nach Erdbeben aus Gefängnis entflohen

3800 Todesopfer - Tendenz steigend

Das Erdbeben der Stärke 7,8 hatte am frühen Morgen das türkisch-syrische Grenzgebiet erschüttert. Mehr als 3800 Menschen wurden getötet, davon mehr als 1400 in Syrien. In der Nacht zum Dienstag wurde überall fieberhaft nach Überlebenden gesucht. Die Opferzahl droht weiter zu steigen.