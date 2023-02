Peking soll tibetischen Kindern Kultur aufzwingen

Nach UN-Angaben werden ungefähr eine Million Kinder in Tibet von ihren Familien getrennt und in Internaten dazu gezwungen, die chinesische Kultur zu übernehmen. Das habe zur Folge, dass sich die Kinder kaum mehr in ihrer Muttersprache ausdrücken könnten und so den Austausch mit ihren Eltern und Großeltern verlieren würden, hieß es.