Kurz-Sprecher gewann gegen Kneissl-Berater

Die Gleichstellungskommission agiert sehr formalistisch in ihrer Beurteilung. Tatsache ist, dass der unterlegene Kandidat mehr Berufsjahre aufweisen kann und Referatsleiter im Außenministerium ist. Berchtold hingegen hat bei der ständigen Vertretung in Brüssel Erfahrung gesammelt. Offiziell war der Jurist damals nicht im Diplomatenstatus, obwohl er diplomatische Arbeiten ausführte. Diese Jahre fehlen ihm jetzt bei der Anrechnung. Danach war Berchtold neun Jahre bei allen Auslandsreisen an der Seite von Kurz.