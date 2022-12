Medizinische Versorgung steht auf dem Prüfstand

Während öffentlich über andere Großinvestitionen diskutiert wird, wie etwa in das Heer, will mehr als die Hälfte der Befragten einer Umfrage des Meinungsforschungsinstitutes Hajek zufolge, dass die Bundesregierung mehr Geld für das Gesundheitswesen in die Hand nimmt. Dahinter folgen Soziales und Pflege noch vor dem Klimaschutz. Investitionen für Landesverteidigung können nur acht Prozent etwas abgewinnen. Das mag daran liegen, dass wir uns in einem sogenannten neutralen Land ziemlich sicher fühlen.