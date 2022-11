Test: Dieser Mobilfunkanbieter hat das beste Netz

„Bemerkenswerte Steigerungen“

„Zum fünften Mal in Folge ist Magenta strahlender Sieger in der Alpenrepublik - in allen drei Testkategorien kann sich der Anbieter gegenüber seinen beiden Verfolgern behaupten. Doch die legen deutlich zu - auch A1 erzielt in diesem Jahr die Note ‘überragend‘. In vielen Teildisziplinen liefert sich der Marktführer intensive Zweikämpfe mit Sieger Magenta. Zudem hat A1 bei der 5G-Versorgung auf Straßen und in der Bahn die Nase vorn. Klar verbessert hat sich auch die Hutchison-Marke Drei. Da die Ergebnisse schon in den vergangenen Jahren auf Top-Niveau rangierten, sind die Steigerungen umso bemerkenswerter“, kommentierte „connect“-Autor Hannes Rügheimer die Ergebnisse.