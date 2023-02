Bronze-Haaser zu ORF-Reporter: „Blöde Frage“

„Ich habe zwei solide Leistungen gezeigt“, so die Tirolerin, die zuletzt „nicht viel Slalom gefahren“ sei und auch im Kombi-Torlauf „nicht den Turbo gezündet“ habe. „Aber ich habe mich auf mein Skifahren konzentriert und mich auf meine Stärken verlassen“, so Haaser. In den vergangenen Jahren, in denen sie öfter von Verletzungen geplagt war, sei „das Glück nicht auf meiner Seite“ gewesen.