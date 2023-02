Pläne für Kremser Stadteinfahrt stoßen auf Kritik

Grünes Licht bekam das städtebauliche Leitbild Franz-Zeller-Platz in Krems-Stein in der Jännersitzung des Kremser Gemeinderates. Warum ÖVP und FPÖ ihre Zustimmung verweigerten und was sich eigentlich die Kremser in dem Areal in der Nähe der Kunst- und Kulturszene wünschen.