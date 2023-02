Alaba: Baby Nummer zwei ist im Anmarsch

Niederlage beim Comeback

Mit dieser Gewissheit im Hintergrund wird Alaba die Niederlage mit Real am Sonntag auch leicht verkraften. Der ÖFB-Star hatte nach fast einmonatiger Verletzungspause sein Comeback gegeben, den Rückschlag von Real Madrid im Rennen um den spanischen Fußball-Meistertitel aber nicht verhindern können. Der Titelverteidiger musste sich am Sonntag in Palma dem RCD Mallorca unglücklich mit 0:1 geschlagen geben.