Wirbel um Personalmangel in der Spitalsstation

Diesen will man bei der Landesgesundheitsagentur gar nicht leugnen. „Tatsache ist, dass die Situation am Arbeitsmarkt zunehmend schwierig ist“, bestätigt eine Sprecherin. Dennoch sei man im Landesklinikum Klosterneuburg bemüht, freie Stelle schnellstmöglich zu besetzen. Und zu Gerüchten um eine Sperre: „Eine Schließung der Internen Abteilung dementieren wir.“ Die Station erfülle für onkologische Patienten und in der Post-Covid-Behandlung einen „essenziellen Versorgungsauftrag“.