Tränen bei Siebenhofer: „Tut gerade bisschen weh“

Die 31-Jährige kann einem richtig leidtun! Bei der WM vor zwei Jahren in Cortina gab’s dreimal Platz fünf. Nicht schlecht, doch auch die ÖSV-Dame weiß, bei einer Großveranstaltung zählen nur die Ränge eins bis drei. 2019 in Aare wurde sie in der Kombi Vierte - und nun gab es in Frankreich erneut „Blech“.