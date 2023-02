Missbrauchsverdacht in Lech: Weitere Opfer möglich

Das Bündnis Kinderschutz Österreich befürchtet, man wolle in Lech mitten in der Winter-Hochsaison einen Missbrauchsfall „mit allen Mitteln vertuschen“. D‘Atri verlangte am Sonntag die Schließung der Betreuungseinrichtung sowie den Rücktritt des Lecher Bürgermeisters Gerhard Lucian, der am Freitag fälschlicherweise behauptet hätte, der Tatverdächtige sei nur bis Ende Jänner angestellt gewesen und nicht mehr in der Einrichtung tätig.