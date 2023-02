Eine Nacht lang mit Wiens Streetworkern unterwegs

Das Thermometer zeigt 4 Grad Celsius an diesem Abend. Doch der eisige Wind, der einem ins Gesicht peitscht, bringt die Temperaturen zumindest gefühlt weit unter den Gefrierpunkt. Und bei dieser Witterung sitzt in einer Bushaltestelle am Franz-Josefs-Bahnhof ein Obdachloser, kaum ansprechbar, bekleidet nur mit einer Pyjamahose aus dem Krankenhaus und einer dünnen Jacke. Ein Passant, der das beobachtet, ruft das Kältetelefon der Caritas.