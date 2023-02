Endgültiger Abpfiff für den LASK im Vorstadt-Exil

So eines hatte man in der schwärzesten Stunde des Klubs 2012 auch gesucht. Als Regionalligist war der Traditionsverein am besten Weg in die Bedeutungslosigkeit. Und auf Heimatsuche. So fand man etwa im Herbst 2012 für Spiele nur in Schwanenstadt Unterschlupf, trainiert wurde in Puchenau und der Neuen Heimat. „Es war eine schwierige Zeit. Toll, wie sich der LASK nun präsentiert“, sagt der damalige Trainer Karl Daxbacher vorm Cup-Duell, der den Auszug aus dem „Verbannungsort“, in dem die Akademie spielen wird, und die Rückkehr nach Linz besiegelt.