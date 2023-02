Reptilienzoo ist nach Winterpause zurück

Sehr beliebt bei Groß und Klein ist der Reptilienzoo in Forchtenstein. Familie Polaschek betreibt ihn bereits in dritter Generation. Ihren Ursprung hat die Leidenschaft für Reptilien, Amphibien und wirbellose Tiere in einer Allergie auf Felltiere. Mittlerweile sind die Polascheks für ihr Fachwissen und ihre Nachzuchten von Reptilienraritäten auch über die Landesgrenzen hinweg bekannt.