Sturmböen richteten viele Schäden an

Trampolin flog davon

Die Feuerwehren waren bereits seit den Nachtstunden im Einsatz. In Eisenstadt mussten lose Ziegel entfernt werden. In Zillingtal löste sich ein Blechdach von einem Carport. Die Florianis in Winden mussten eine Straße freimachen. In Weiden rückte die Feuerwehr aus, um ein Trampolin einzusammeln, das vom Wind davongetragen worden und in einem Acker gelandet war. In Welgersdorf stürzte ein riesiger Baum um und blockierte die gesamte Straße. Auch im Garten des Weihnachtshauses von Familie Gollnhuber in Bad Tatzmannsdorf kippte eine Föhre um.