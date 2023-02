Unterwegs von Partenen nach Gaschurn

Partenen gehört zur Gemeinde Gaschurn und hat aktuell 363 Einwohner. Der Name leitet sich von der rätoromanischen Bezeichnung „Parthenna“ ab, was mit „langsam ansteigender Weg“ übersetzt werden kann. Im Jahr 1499 findet sich der Ortsname erstmalig in einer Urkunde. Ab 1925 errichteten die Illwerke-VKW mehrere Kraftwerke in der unmittelbaren Umgebung. Besonders bedeutend sind das Rifawerk zwischen Partenen und Gaschurn, das Vermuntwerk sowie die Kopswerke I und II. In diesem Gebiet befinden sich daher auch die drei größten Seen Vorarlbergs, allesamt Stauseen: der Silvrettasee, der Vermuntsee und der Kopssee am Zeinisjoch. Bei einem Bruch der Kopssee-Staumauer würden die Wassermassen Partenen bereits nach 90 Sekunden erreichen und komplett überschwemmen. Aus Sicherheitsgründen werden die Staumauern daher rund um die Uhr überwacht. Wie in anderen Orten des Montafons leben auch in Partenen die Einwohner hauptsächlich vom Tourismus. Outdoor-Fans und Sportler finden das ganze Jahr über zahlreiche Angebote und Möglichkeiten für Unternehmungen.