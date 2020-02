Babler fordert personelle Neuaufstellung der SPÖ

Soll Pamela Rendi-Wagner Bundesparteivorsitzende bleiben? Diese Frage beantworten gerade 160.000 Mitglieder der SPÖ mit Ja oder Nein. Der Traiskirchner Bürgermeister Andreas Babler (SPÖ) sagte am Sonntag in der ORF-Sendung „Hohes Haus“, dass er noch gar nicht sicher sei, ob er an der Umfrage überhaupt teilnehmen werde und stellte klar: „Die Partei muss sich programmatisch und personell komplett neu aufstellen.“