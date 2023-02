Der Tiroler Familienpass kommt nun aufs Smartphone

„Tirol soll in Zukunft digitaler werden“

LR Mario Gerber zeigte sich freilich begeistert: „Nach Kundenkarten, Führerschein und Co. wird nun auch der Tiroler Familienpass digitalisiert. Als Digitalisierungslandesrat ist es mir ein Anliegen, dass Serviceleistungen des Landes auch in digitaler Form zur Verfügung stehen.“ Die App des Landes Tirol ist kostenlos über den Play- oder Apple-Store herunterladbar. Tirol solle in Zukunft noch digitaler werden und somit das Leben erleichtern. Zumindest so lange der Akku reicht.