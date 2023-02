Wien - Moskau: Wie die Brücken zu Bruch gingen

Österreichische Unternehmen weiterhin in Russland tätig

Österreichische Unternehmen sind weiterhin in Russland tätig. Nur wenige folgten dem Ruf der Ukraine, sich aus Russland zurückzuziehen. Fast ein Jahr nach Beginn der russischen Invasion sind laut Recherchen der Kyiv School of Economics zwei Drittel der Unternehmen aus Österreich weiterhin in Russland aktiv und wollen auch bleiben. Heimische Betriebe sind Russland gegenüber somit deutlich loyaler als Unternehmen aus anderen Ländern. Besonders die weitere Präsenz der Raiffeisen Bank International (RBI) in Russland sorgt für Kritik. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj bezeichnete es als inakzeptabel, dass die RBI russischen Soldaten Kreditstundungen gewähre.