Fonda: „War sicher, dass ich 30er nicht erreiche“

Die Schauspielerin, die am 16. Februar an der Seite von Richard Lugner den Opernball besuchen wird, verriet jetzt im Podcast „Call her Daddy“: „Ich habe in meinen 20ern an schlimmer, schlimmer Bulimie gelitten. Ich war sehr, sehr unglücklich und überzeugt, dass ich die 30 nicht erreichen würde.“