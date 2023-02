Winter-Chaos hält an - mit einem Lichtblick

Dichte Wolkenfelder am Sonntag

Am Sonntag überwiegen in der Westhälfte Österreichs dichte Wolken- und Niederschlagsfelder, im Innviertel werden bis in tiefe Lagen herab einige Schneeflocken erwartet. Die Schneefallgrenze in Tirol und Vorarlberg liegt bei 800 Metern Höhe, ehe sie gegen Abend deutlich absinken wird. Weiter im Osten bleibt es länger sonnig, ehe dann ab Mittag vermehrt Wolken auftauchen. Die Tageshöchsttemperaturen liegen meist nur noch bei minus drei bis plus sechs Grad.