Schneefall: „Vermeiden Sie unnötige Fahrten!“

Starker Schneefall bestimmt seit den Nachtstunden in weiten Teilen Österreichs das Wetterbild. Höchste Alarmstufe herrschte am Donnerstag in Salzburg, der Steiermark und in Oberösterreich. Schwerfahrzeuge blieben hängen, es kam zu Unfällen auf den schneebedeckten Straßen. Noch den ganzen Tag über halten die Schneefälle an. Der ÖAMTC rief dazu auf, nicht unbedingt notwendige Fahrten zu vermeiden.