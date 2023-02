Selena Gomez: Darum jubeln Fans über dieses Foto

Setzte sich gegen Kritik an Figur zur Wehr

Erst kürzlich setzte sich der einstige Disney-Star gegen Kritik an seiner Figur zur Wehr. Diskussionen über ihre Kurven waren aufgekommen, nachdem die Sängerin und Schauspielerin Anfang Jänner bei den Golden Globes zu Gast war. In einem Instagram-Live-Video sprach Gomez gegenüber ihrer neunjährigen Schwester Gracie Elliott Teefeydas das Bodyshaming daher direkt an.