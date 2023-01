Selena Gomez „egal“, dass sie „gerade dicker ist“

„Feiertage genossen“

Die unnötige Kritik an ihrer Figur wollte sich Selena jetzt nicht mehr länger gefallen lassen. Deshalb sprach sie das Thema einfach selbst im Netz an. In einem Instagram-Live-Video sagte sie im Gespräch mit ihrer neunjährigen Schwester Gracie Elliott Teefey: „Ich bin gerade etwas dicker, weil ich die Feiertage einfach richtig genossen habe.“