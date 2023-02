Untreue: US-Abgeordneter Santos im Visier des FBI

Lebenslauf ordentlich frisiert

Der Druck auf Santos nimmt immer mehr zu, seit bekannt wurde, dass der 34-Jährige zahlreiche Angaben in seinem Lebenslauf erfunden hatte. So behauptete er etwa, ein „erfahrener Investor an der Wall Street“ gewesen zu sein. Die „New York Times“ fand heraus, dass Santos nie bei den genannten Unternehmen beschäftigt war. Auch seinen Universitätsabschluss konnte die Zeitung nicht verifizieren.