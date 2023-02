Fährt ÖSV-Ass Matt doch noch mit zur Ski-WM?

Mit einem Top-5-Ergebnis am Samstag in Chamonix wäre Matt in letzter Sekunde doch noch dabei. „Die Tür ist noch nicht ganz zu. Wenn ich mein bestes Skifahren zeige und richtig schnell bin, bin ich dabei.“ Und wenn nicht, „habe ich es mir auch nicht verdient“. Dann würde erstmals seit Beaver Creek 1999 keiner der Familie Matt in einem WM-Slalom am Start stehen. Von 2001 bis 2015 tat das Bruder Mario (Weltmeister 2001 und 2005, Bronze 2013), seit 2017 Michael, der 2019 Silber in Åre einfuhr.