Schneeflocken! So schön kann ein Dessert sein

Kandierte Zitronenschale

Zubereitung:

2 Zitronen schälen und die Schale (ohne die weiße Haut!) in dünne Streifen schneiden. Anschließend in Zuckerwasser (50750 Zucker und Wasser) ca. 2 Stunden ziehen lassen. Abtropfen und in Kristallzucker wälzen. Am besten über Nacht trocknen lassen.