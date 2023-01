Sturm auf ÖVP-Zentrale: Drei Täter verhaftet

Hintergründe vorerst unklar

Wären die Täter erfolgreich gewesen, hätten sie über die Tür am Dach Zugang zum gesamten Haus gehabt. Die Hintergründe der Aktion sind derzeit noch unklar. Was sie in dem Gebäude tun wollten, haben die Festgenommenen der Polizei nämlich noch nicht verraten. Welcher Gruppierung die drei angehören, ist derzeit noch Gegenstand von Ermittlungen. Auf dem Transparent war etwa „Politiker einsperren“ zu lesen. Vorgeworfen wurde der Partei etwa „Wählerbetrug beim Thema Grenzschutz und Migration“.