Brutale Attacken auf einen Jugendlichen

Der 16-Jährige besuchte einen Club in der Glaciestraße. Gegen 1.45 Uhr kam es vor der Lokalität zur Streitigkeit mit vier bislang unbekannten jungen Männern. Einer der Unbekannten habe den 16-Jährigen zunächst mit mehreren Faustschlägen attackiert. Nach diesem Vorfall sei der 16-Jährige in Richtung Elisabethstraße geflüchtet, wurde aber von einem weiteren der unbekannten Täter eingeholt und von diesem abermals attackiert. Der Unbekannte versetzte dem Jugendlichen erneut Faustschläge, stieß ihn zu Boden und trat mehrmals gegen seinen Kopf. Das Opfer wurde mit schweren Verletzungen in das LKH Graz gebracht. Die Unbekannten dürften zwischen 16 und 20 Jahre alt sein, einer der Männer trug eine weiße weite Hose.