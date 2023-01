Nobelpreisträger:„Spiele jede Woche Basketball“

In Amerika haben Sie eine neue Heimat gefunden.

Ich hatte dort fantastische Möglichkeiten und konnte eine tolle Karriere machen. Ich sehe also selbst die Vertreibung positiv. Bitte nicht falsch verstehen: Was geschehen ist, war schrecklich, aber meine Familie hat das Beste daraus gemacht. Und das ist gut so. Ich habe so auch meine Frau kennengelernt, sie ist mein Jungbrunnen. Wir sind nun schon seit 66 Jahren glücklich verheiratet. Da gab es keinen Platz für Affären oder ähnliche Dummheiten. Unsere Seelen sind auf einer Ebene. Wir vertrauen einander. Wichtige Dinge ziehen wir zusammen durch. Ich liege wirklich gerne mit ihr im selben Bett.